De 6. Januar ass et genee ee Joer hier, datt de Kapitol vun Trump-Sympathisante gestiermt ginn ass an dobäi 5 Leit hiert Liewe verluer hunn.

Weltwäit goufen d'Zeene live op der Tëlee verfollegt a wäert fir ëmmer e schwaarzen Dag an der Geschicht vun der US-Demokratie bleiwen. De fréiere President Donald Trump, dee maassgeeblech un den Eskalatioune bedeelegt war, huet eng fir eng fir en Donneschdeg geplangte Pressekonferenz kuerzfristeg ofgesot.

Den Trump argumentéiert d'Ofso domat, datt souwuel d'Medien, wéi och d'Kongress-Kommissioun, déi déi gewalttäteg Ugrëffer vu senge Sympathisanten op de Kapitol ënnersiche soll, "total virageholl an onéierlech" wieren. En huet dann och nach eng Kéier wësse gelooss, datt et bei de Presidentschaftswalen 2020 Bedruch ginn hätt an et d'"Verbrieche vum Joerhonnert" gewiescht wier. De 15. Januar wëll hien elo op enger Manifestatioun schwätzen.

Den US-President Joe Biden an d'Vizepresidentin Kamala Harris wäerte sech vun der Statuary Hall aus dem Kapitol un d'Bevëlkerung riichten. De President wäert d'Leit drun erënneren, datt wéinst esou Menacen déi politesch Fräiheeten a Gefor sinn, déi d'Bierger bis elo fir selbstverständlech halen. Doriwwer eraus gëtt dann och den Evenementer geduecht an d'Police vum Kapitol geéiert.

Op der Plaz, wou d’Ried gehale gëtt, war et jo zejoert zu dramateschen Zeene komm, nodeems d’Parlament gestiermt gi war. Wéi war et eigentlech dozou komm? Den Trump hat an enger Ried d'Falschbehaaptung verbreet, e wier wéinst Walbedruch ëm seng zweet Amtszäit bruecht ginn. Am Kapitol sollt deen Dag dann och dem Joe Biden seng Victoire an den Elektiounen zertifiéiert ginn. Den Donald Trump hat seng Sympathisanten opgeruff, d'Kapitol ze stiermen. Honnerte vu Radikale waren sengem Opruff nokomm a mat Gewalt an d’Kapitol eragaangen.

Am Zesummenhang mam Stuerm op de Kapitol sinn iwwer 700 Mënschen ugeklot ginn. Géint Eenzeler goufen och laang Prisongsstrofe gesprach. Déi längst géint e Mann vu 54 Joer: 5 Joer an 3 Méint. Hien hat ënner anerem e Feierläscher op e Polizist gehäit. Den Trump huet sech och musse fir d'zweet engem Verfare stelen, fir hie vum Amt z'enthiewen, gouf awer fräigesprach. D'Kongress-Kommissioun ënnersicht d'Faite bis haut. Eréischt virun e puer Deeg gouf e Speaker vu Fox-News opgefuerdert, seng Kommunikatioun mam Ex-President oppenzeleeën.

A wat mécht den Donald Trump am Moment soss eigentlech?

Et schéngt wéi wann hie sech op d'Presidentewal an 2 Joer, also 2024 géing virbereeden. Bei der konservativer Basis vun de Republikaner bleift hie bis haut nach ëmmer de staarke Mann a fënnt bei bal al all seng Parteikolleege Support. Déi meescht verdeedege bis haut den Ugrëff op de Kapitol oder meiden all Form vu Kritik un där Aktioun.