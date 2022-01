Bis ewell gouf an der Moyenne all sechst Meedchen op de Philippinnen als Mannerjäregt bestuet. Domat soll elo Schluss sinn.

En Donneschdeg ass nämlech en neit Gesetz a Kraaft getrueden. Bis zu 12 Joer Prisong kann ee kréien, wann een als Erwuessenen e Mannerjäregt bestit oder mat engem zesummelieft. Dat selwecht gëllt fir d'Arrangéieren an d'Zelebréiere vu Kanner-Bestietnesser.

E puer Klausele goufen am neie Gesetz awer fir ee Joer ausgesat, fir de Moslemen an Urawunner d'Upassung un déi nei Reegelungen z'erméiglechen, heescht et. An dëse Gemeinschafte si Kanner-Bestietnesser nämlech wäit verbreet. Engem Uno-Rapport no aus dem Joer 2021 goufen zu deem Zäitpunkt iwwer eng hallef Milliard Meedercher a Fraen als Mannerjäreger bestuet, virun allem a Südasien an an afrikanesche Länner, déi südlech vun der Sahara leien.

D'Philippinnen stinn der Hëllefsorganisatioun Plan International no op Plaz 12 mat deene meeschte Kanner-Bestietnesser weltwäit. Hei gëtt am Duerchschnëtt all sechst Meedchen als Mannerjäregt bestuet.