Zwee Joerzéngte laang war den italienesche Mafiosi Gioacchino Gammino op der Flucht - bis Ermëttler hien a Spuenien op Google Maps identifizéiere konnten.

Den Gioacchino Gammino war ee Member vun der Sizilianescher Mafia-Grupp "Stidda" an domat och ee vun de meeschtgesichte Leit an Italien. Hie war am Drogenhandel involvéiert a gouf vun engem Geriicht wéinst Mord schëlleg gesprach, mä seng Strof huet hien ni ofgesat. Am Joer 2002 ass hien nämlech aus dem Prisong zu Roum geflücht.

20 Joer laang konnt hie sech virun den Autoritéite verstoppen an huet sech a Spuenien ënnert dem Numm "Manuel" een neit Liewen opgebaut. Zu Galapagar huet de Mafiosi ee Restaurant opgemaach, an deem hie senge Gäscht sizilianesch Spezialitéiten opgedëscht huet, esou ënnert anerem déi italienesch Zeitung "La Repubblica" an déi brittesch BBC. Den neie Beruff schéngt him gutt geleeën ze hunn - op Google krut dem Gioacchino Gammino säi Restaurant 4,4 vu 5 Stären.

D'Autoritéiten hate scho méi laang de Verdacht, datt sech de Mafia-Boss a Spuenien kéint ophalen, mä d'Ermëttlungen hunn eréischt richteg Faart opgeholl, nodeems op Google Street View eng Foto vun him fonnt gouf, dat den 61 Joer ale Mann virun der Dier vu sengem Geschäft am Gespréich mat engem anere Mann weist.

Seng Identitéit konnten d'Beamte relativ séier confirméieren: Op der Facebook-Säit vum Restaurant "Cocina de Manu" war eng Foto vum gesichte Verbriecher ze gesinn, an där hie seng Kach-Uniform unhat. D'Police konnt hien iwwert eng Narb u sengem Kënn zweiwelsfräi identifizéieren.

🚩 Detenido un miembro de la Stidda en busca y captura desde hace 20 años. Evadió la prisión y evitó la cadena perpetua impuesta por un asesinato



Reclamado por las autoridades italianas ha sido localizado hoy en #Galapagar (#Madrid) pic.twitter.com/KHFo7kUv0c — Policía Nacional (@policia) December 17, 2021

Mëtt Dezember goung dem Gioacchino Gammino seng Karriär als Gastronom dunn abrupt op een Enn. Bei senger Festnam huet hien d'Beamte gefrot: "Wéi konnt dir mech fannen? Ech hu menger Famill zanter 10 Joer mol net méi ugeruff." Den Ament gëtt de Gioacchino Gammino a Spuenien festgehalen, déi italienesch Police hofft awer drop, hien nach am Februar ausliwwere loossen ze kënnen.