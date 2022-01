D'Protester am Land wiere gestoppt. Dem Inneministère no wiere 26 Krimineller erschoss an iwwer 3.000 Persounen festgeholl ginn.

Zaldoten hunn antëscht d'Erlabnis ouni Virwarnung ze schéissen. Bei de Protester am Kasachstan, huet de President Tokajew der Arméi elo den Uerder ginn, op militant Demonstranten ze schéissen. D'Forces de l'ordre hunn, den Informatioune vun der Regierung no, bis ewell 26 "arméiert Krimineller" ëmbruecht an et wieren der 3.000 festgeholl ginn. D'Zuele vun de Blesséierte ginn auserneen. Plazeweis geet rieds vun 1.000.

De President vum Kasachstan Tokajew hat virdrun annoncéiert, an alle Regioune wier déi verfassungsméisseg Uerdnung nees retabléiert. Ausléiser vun den Onrouen am autoritär gefouerte Land ass eng grouss Onzefriddenheet bei de Leit iwwert déi héich Pëtrols- a Gaspräisser. D'Manifestatiounen hu sech séier zu deels brutale Protester géint d'Regierung, Korruptioun e Muechtmëssbrauch developpéiert. Antëscht huet Russland Zaldoten an den zentralasiatesche Staat verluecht.

Déi international Communautéit huet déi lescht Deeg zur Deseskalatioun opgeruff.

En Dissident, deen a Frankräich am Exil lieft, nennt d'Protester a sengem Land "Revolutioun". D'Organisatioun "Reporters sans frontières" kritiséieren d'Policegewalt géintiwwer Medievertrieder am autoritär geféierte Land. Den Internet wier och ëmmer nees blockéiert ginn. Dat géif et schwéier maachen, sech onofhängeg driwwer z'informéieren, wat grad geschitt.

Um Hannergrond vun den Onroue sinn um Freideg d'Pëtrolspräisser weider geklommen. E Barrel Brent huet e Freideg de Moie mat 82,69 Dollar 70 Cent méi kascht wéi den Dag virdrun.