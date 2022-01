Dëst sinn 36% méi, wéi nach am Joer 2020 a stellt domadder en neie Rekord duer. De Marchéspräis läit iwwregens hei bei 12,76 Milliarden Euro.

2021 gouf domadder och duebel sou vill Kokain séchergestallt um Hafen, wéi nach viru 5 Joer. Z'erkläre wier dës Hausse duerch eng Augmentatioun vum internationalen Drogenhandel am Generellen.

Ma och eng grouss Anti-Drogen-Operatioun vun der Belsch, bei där Messagen vu Sky ECC dekryptéiert goufen, hat a groussen Impakt op d'Joer gekuckt.

D'Belsch ass d'Haaptentrée fir Kokain an Europa, dat nach viru Spuenien an Holland. Déi Länner, aus deenen am meeschte Kokain exportéiert gëtt si Panama, Ecuador a Paraguay.

2021 hunn déi belsch Autoritéiten dann och am Ganzen 11,7 Tonnen Haschisch an 1,3 Tonnen Heroin aus dem Trafic gezunn. Virun allem d'Containeren um Hafen zu Antwerpen goufen am vergaangene Joer verstäerkt a méi genee duerchsicht, dat mat Hëllef vu spezialiséiertem Personal, enger gréisser Unzuel un ausgebilten Hënn a 5 grousse Scanneren, déi installéiert goufen, fir d'Containeren genee ënnert d'Lupp ze huelen.