De franséischen Inneminister Gérald Darmanin ass dofir zesumme mat der Paräisser Buergermeeschtesch Anne Hidalgo op d'Plaze vun den Uschléi gaangen.

Hei goufen dann all Kéiers Blummen néier geluecht, ënnert anerem och bei engem koschere Supermarché, deen och betraff war. Genee sou wéi d'Famill an d'Frënn vun den Affer dat wollten, gouf och dës Joer keng Ried gehalen. Op d'Twitter huet d'Hidalgo geschriwwen: "Mir wäerten Iech ni vergiessen".

No den Uschléi am Joer 2015 gouf et eng riseg Well u Solidaritéit. Ënnert dem Slogan "Je suis Charlie" hu Millioune Fransousen op d'Virfäll op der Strooss opmierksam gemaach, ganz vill Staats- a Regierungscheffe ware beim Trauermarsch dobäi, dorënner och den deemolegen EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker.

Am Dezember goufen eng Partei Hannermänner zu Prisongsstrofen tëscht 4 Joer a liewenslänglech verurteelt. D'Persounen déi verurteelt goufen, haten dem Geriicht no déi 3 Attentäter ënnerstëtzt, déi am Januar 2015 am ganze 17 Mënschen zu Paräis ëmbruecht hunn, ënnert hinnen en Partie vun de bekanntste Karikaturisten aus Frankräich.

D'Attentäter selwer goufen no den Uschléi vun der Police erschoss.