Den 42 Joer alen Enseignant soll säin Affer ëmbruecht an duerno Kierperdeeler vun him giess hunn, fir seng "Kannibalismusfantasien ëmzesetzen".

Am Prozess ëm de Kannibalemord vu Pankow gouf en 43 Joer ale Mann an der däitscher Haaptstad schëlleg gesprach. Hie gouf zu liewenslaangem Prisong verurteelt. Domat ass d'Geriicht der Fuerderung vum Parquet nogaangen.

Hie soll säin Affer de 6. September 2020 iwwert eng Datingplattform kennegeléiert a sech mat him fir e Sex-Rendez-vous getraff hunn. An der Wunneng vum Täter gouf d'Affer mat Droge roueg gestallt. Dunn huet den Ugekloten him d'Strass duerchgeschnidden a seng Genitalie vum Kierper getrennt, fir dës ze iessen. D'Läich gouf doropshin zerstéckelt an d'Kierperdeeler a Pankow verdeelt.

Nodeems mënschlech Schanken an engem Bezierk zu Berlin-Pankow fonnt goufen, huet sech erausgestallt, datt et sech ëm de Vermëssten 42 Joer ale Mann aus Berlin gehandelt huet.

Nodeems Ermëttler den Handy vum Affer ënnersicht hunn, si si op de "Kannibal vu Pankow" gestouss. A senger Wunneng hu si weider Läichendeeler a Blutt fonnt. Zanter deem Dag sëtzt hien an Untersuchungshaft.