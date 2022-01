20 Joer laang gëtt et d'Gefaangenenstruktur op Kuba elo schonn. Zäitweis waren bal 700 Mënschen do inhaftéiert.

Guantanamo gouf vum fréieren US President Bush no den Terroratattacken vum 11. September opgemaach, fir presuméiert islamistesch Terroristen festzehalen. Aktuell sëtzen nach 39 Mënschen zu Guantanmo fest.

Amnesty fuedert datt se virun en zivilt Geriicht kommen. D'Ariichtung wier e Synonym fir Willkür, Ongerechtegkeet an Folter betount d'Mënscherechtsorganisatioun, déi fir haut an deem Kontext Protester an enger Partie Länner annoncéiert hunn.