Knapp 2 Joer no den déidlechen Schëss op e schwaarzen Jogger am US Bundesstaat Georiga sinn d'Täter zu liewenslaangem Prisong verurteelt ginn. Déi dräi Männer waren schon am November schëlleg gesprach ginn.

De 25 Joer ale Mann, deen ëm d'Liewe koum. gouf am Februar 2020 beim joggen erschoss. Ufanks gouf kee festgeholl. D'Ermëttlungen goufen eréischt opgeholl, wéi de Fall am Fréijoer duerch en Handy-Video vun der Dot national an international Opmierksamkeet krut.