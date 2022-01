D'Attacken waren am Norden vum westafrikaneschen Land.

Dës hu schon en Dënschdeg ugefaangen an am ganzen 8 Dierfer viséiert. Arméiert Männer sollen Aenzeien no op d'Awunner geschoss hunn.

Der Police no sinn och e puer vun den Täter ëm d'Liewe komm. Iwwer d'Hannergrënn vun den Doten ass bis ewell näischt gewosst.

Et ass onkloer, ob et sech ëm d'Terrormiliz Boko Haram oder ëm kriminell Banden handelt.