D'Mënsche sinn an engem massive Verkéierschaos am Norde vum Pakistan de Weekend an hiren ageschneiten Autoen erfruer, mellen d'Autoritéiten.

Pakistanesch Rettungsekippen hunn e Sonndeg probéiert, d'Stroosse fir bei d'Biergregioun ëm d'Stad Murree vum Schnéi ze befreien.

De Stau selwer gouf ausgeléist, well offiziellen Informatiounen no bal 100.000 Leit op Murree, ronn 70 Kilometer vum Islamabas ewech, gemaach hunn, fir do den ongewéinlech ville Schnéi fir d'Land kucken ze goen.

Wéi d'Police matdeelt, si vill Mënschen am Auto wärend engem Schnéistuerm erfruer, anerer sinn un enger Kuelemonoxid-Vergëftung gestuerwen, well vill Automobilisten de Moto lafe gelooss hunn, fir d'Heizung lafen ze loossen. Ënnert denn 22 Affer waren tragescherweis 10 Kanner.

© AFP

Ënnert den Doudegen war ënnert anerem e Polizist mat senger Fra a sechs Kanner, esou d'Medien am Pakistan. Wéi et heescht, hätte si am Auto geschlof, dat wärend deem se de Moto an d'Heizung lafe gelooss hunn.

De Stuerm deen d'Land getraff hat, gouf et esou am Land nach net wierklech, et goufen Beem déi erausgerappt goufen, staarke Wand an deelweis Lawinne vu Schnéi.

Murree gouf och mëttlerweil vun der Regionalregierung als Katastrophegebitt erkläert. Et gëtt geroden, d'Stad komplett z'evitéieren am Moment.