Virun engem Joer waren an Däitschland ongeféier zweemol manner Leit infizéiert ewéi dëse Wanter. Mee trotzdeem gouf et bal duebel esouvill Doudesfäll.

Zanter Enn Dezember klammen an Däitschland d’Corona-Infektiounen an astronomesch Héichten, wat vrun allem op d’Verbreedung vun der neier Omikron-Variant zeréckgefouert gëtt. Nodeems di nei däitsch Koalitioun Enn November d’pandemesch Noutlag ofgeschaaft an domat vill Restriktiounen opgehuewen hat, huet d’Regierung elo Demi-tour gemaach an e Freiden erëm nei Mesurë festgeluecht... an an den nächsten dräi Méint soll a Punkto allgemeng Impfflicht tranchéiert ginn. Eng Korrespondenz vum Claire Schmartz.

Kontaktlimitatioune waren zu deem Zäitpunkt, nieft den AHA-Gesten, déi effikasseste Manéier, déi mer haten, fir dem Virus aus de Féiss ze goen. Déi vergläichsweis wéineg Doudesfäll sinn de beschte Beweis dofir, dass d'Impfen an der Pandemie hëlleft an effikass géint schwéier Verleef schützt. An Däitschland sinn antëscht 71,6% geimpft. Dat ass zwar schonn net schlecht, mee domat ass de Virus awer nach laang net aus der Welt.



E Freide goufen an Däitschland elo rëm nei Mesurë beschloss, mat där d’Verbreedung vum Coronavirus agedämmt soll ginn, well d’Zuele klammen erëm, wéi virauszegesi war.



Zu Berlin hu sech d’Bundesregierung an d’Länner-Cheffinnen a -Cheffe getraff, fir zesummen iwwer landeswäit Mesuren ze diskutéieren: vrun allem iwwer d’Längt vun der Quarantän an 2G Plus oder 3G. An Restauranten, Baren a Caféë soll den 2G Plus-Regime gëllen, dat heescht dass just Persounen, déi scho geboostert sinn, ouni Test era kommen. Déi aner mussen en negativen Test virweisen. A Kino, Theater an anere kulturellen Institutioune gëllt weiderhin 2G, genee wéi an de Butteker. Supermarchéë bleiwen natierlech fir jiddereen zougänglech. An engems gouf d’ Quarantän gekierzt: Geboostert Leit mussen net méi a Quarantän, wann se Kontakt mat engem Infizéierten haten, duebel Geimpfter kennen sech no 10 Deeg mat engem negative PCR-Test fräi-testen. An d’MataarbechterInne vu Klinicke souguer schonn no 5 Deeg, wann se keng Symptomer haten – well d’Santéspersonal ass weiderhi knapp.



An an engems gouf endlech e festen Delai fir eng Decisioun iwwer eng allgemeng Impfpflicht festgeluecht. E Freiden huet sech confirméiert, dass de Bundeskanzler Olaf Scholz fir eng allgemeng Impfpflicht an Däitschland ass an och vun de 16 Regierungscheffinnen a -cheffe vun de Bundeslänner ënnerstëtzt gëtt. Am Januar soll dëst Thema am Bundestag diskutéiert ginn, an nach an den éischten dräi Méint vum Joer soll eng Decisioun getraff ginn. Dat kann zwar nach bis Mäerz daueren, mee léiwer spéit wéi ni. N Omikron kommen am griicheschen Alphabet nämlech nach 9 Buschtawen. Dat wëlle mer dach – éierlech gesot – guer net méi erausfannen.



An et gëtt nach eng schlecht Noriicht aus Däitschland fir Lëtzebuerg: Zanter haut, dem 9. Januar 2022 gëllt Lëtzebuerg wéinst den relativ héijen Infektiounszuelen am Ländchen erëm als Héich-Risikogebitt. Ween also aus Lëtzebuerg an Däitschland areest, muss fir 10 Deeg an Quarantän, aus där ee sech fréistens no 5 Deeg fräi-teste kann, wann een net geimpft oder rëm gesond ass.



