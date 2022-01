Mat den Olympesche Wanterspiller a China, déi ëmmer méi no réckelen an de 4. Februar wäerten ugoen, wiisst och d’Kritik un der Natioun, déi se organiséiert

Et ginn Opriff zum Boykott, wa scho net um sportlechen, dann awer um diplomatesche Plang. D’EU huet keng eenheetlech Positioun zum Thema ageholl. An deem Kontext haten d’Amis du Tibet d’leschte Mount awer e Cineast aus Tibet op Lëtzebuerg invitéiert – e politeschen Dissident, e Mënscherechtler, dee 6 Joer laang a China am Prisong souz an elo an den USA am Exil lieft.

2008 ass den Dhondup Wangchen fir säin Documentaire “Leaving Fear Behind” duerch Tibet a China gereest, fir Awunner ze froen, wat se dovun halen, dass China déi Olympesch Spiller organiséiert. Den IOC hat d’Versprieche gegleeft, déi Beijing deemols gemaach hat, sech un déi Olympesch Valeuren ze halen, un déi den Zousproch gekoppelt wor: Respekt vun de Mënscherechter an en Demokratiséierungsprozess. Kuerz drop wor de Cineast awer ee vun Dausenden, déi vum Regime festgeholl goufen. Duerno koume systematesch Folter, 8 Deeg ouni z’iessen, 6 Méint wousst d’Famill net, wou en dru wier. Um Enn gouf e mam Virworf Separatist ze sinn als politesche Gefaangenen zu 6 Joer Prisong a 14 Stonnen Zwangsaarbecht den Dag condamnéiert. Aner Tibeter, déi deemols festgeholl goufen an iwwerlieft hu, sétze bis haut. Mir goufe forcéiert ze soen, mir hätte Feeler gemaach, mir goufe forcéiert, d’Trei ze brieche mam Dalai Lama, en ze denoncéieren… Ech goung duerno no 6 Joer net an Exil, fir e bessert Liewen ze liewen, mee fir d’Welt dobaussen z’informéieren, vu wat ech Zeie gi wor an Tibet an a China.

Mee och déi drëtt Generatioun vun Tibeter, déi chinesesch Besatzung a Repressioune muss aushalen, kritt mat, dass China op en Neits de Cadeau vun Olympesche Spiller krut. Keng Tibeter, keng Uighuren, keen onofhängegt a menacéiert Taiwan an och keng Tennisspillerin Peng Shuai kënnen dorun eppes änneren.

China krut elo de Message: Egal, wat et mécht, ass d’Welt domat d’accord. A wann den Dalai Lama wëll Politiker am Weste gesinn, mécht China Drock op de Westen an den Dalai Lama gëtt ausgelueden. Et ass déi fräi Welt, déi China ëmmer méi Muecht gëtt, an déi zu der aggressiver Politik féiert.

D’Tibeter géifen e Boykott vun de Spiller begréissen. Et wier e klore Message un de Xi Jinping a säi Muechtapparat hannendrun. D’Tibeter bekloen, dass hie genee dat weiderféiert, wat de Mao Tsetung mat der Kulturrevolutioun ugefaang hat.

Mee de Westen ass an der wirtschaftlecher Ofhängegkeet vu Beijing an sengem “Made in China” an Tibet ass just an der Nieweroll vum Spillverdierwer, dee mat eidele Wierder vu Mënscherechter, als enger vun den Kärvaleure vun der EU, ofgespeist gëtt.