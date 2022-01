Den 2 Méint ale Sohail Achmadi war Mëtt August verluer gaangen, nodeems hien engem US-Zaldot iwwert den Drot gereecht gi war, fir net erdréckt ze ginn.

Dat Ganzt ass wärend den dramateschen Evakuéierungen um Fluchhafe Kabul geschitt. No 5 Méint ass e Puppelchen nees bei senger Famill. Dat hu Familljememberen der däitscher Presseagence confirméiert. De Sohail Achmadi war 2 Méint al, wéi hie Mëtt August am Chaos verluer gaangen ass. Hie war engem US-Zaldot iwwert den Drot gereecht ginn, well de Risk grouss war, dass d'Kand am Grupp vu panesche Mënschen zerquëtscht gëtt, sou säi Papp Mirsa Ali Achmadi.

Hien huet an där Zäit als Gardien fir d'US-Ambassade an der afghanescher Haaptstad geschafft. Wéi zéngdausend aner Afghanen, déi fir westlech forces de l'ordre a Länner geschafft hunn, hat och hien Angscht viru Revancheaktiounen duerch déi militant-islamistesch Taliban, nodeems si d'Muecht iwwerholl haten. An och hien ass wéi vill anerer op de Fluchhafen, fir d'Land ze verloossen.

Wéi d'Famill et iergendwann an de Fluchhafe gepackt huet, hu si hire Bëbee net méi erëmfonnt, sou den Achmadi. D'Famill hat méintelaang keng Anung, wat mat him geschitt ass. Seng Fra an hien, sou wéi 4 aner Membere vun der Famill, liewen elo am US-Bundesstaat Michigan.

Nodeems d'Medien iwwer d'Sichaktioun vun der Famill bericht hunn, konnt de Sohail um Enn bei engem Taxichauffer a Kabul fonnt ginn. De Mann huet dem Sender "ToloNews" erkläert, hien hätt de Puppelchen, dee batterlech gekrasch hätt, um Buedem vum Fluchhafe entdeckt. D'Kand hätt d'Broscht zerkraazt gehat an hie wier mat him bei en Dokter gaangen an hätt et duerno wéi säin eegent Kand behandelt.

Zum Happyend koum et e Samschdeg. Deen Dag ass de Sohail nees zeréck bei säi Bopa an Afghanistan komm. Jidderee wier frou gewiescht, dass d'Kand nees bei senger Famill ass. Jiddereen hätt Musek gespillt a gedanzt. De Papp huet d'US-Autoritéiten an en internationale Kommitee vum Roude Kräiz ëm Hëllef gefrot, dass d'Kand an d'USA bruecht gëtt.