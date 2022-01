Experte schwätzen vun engem „Schauprozess“ – deen en plus net ëffentlech war – deemno gouf et och keng Reaktioun vun der Aung San Suu Kyi.

Et gouf gutt gesicht fir der 76-Joer aler Mënscherechtsaktivistin eppes kënnen ze reprochéieren. Si wär ugeklot ginn, well se ënner anerem een Funkgerät importéiert- an géint d‘Corona-Mesuren verstouss hätt. Onkloer ass dann och, ob si elo wierklech an de Prisong muss oder ob si hir Strof am Hausarrest ofsetzen kann.

Iwwerdeems versenkt dat südostasiatescht Land am Chaos. D'Militär hat d'Aung San Suu Kyi jo virun knapp engem Joer gestierzt a mat brutaler Gewalt de Pouvoir iwwerholl. Iwwer 1.400 Mënsche sinn zanterhier ëmbruecht ginn a ronn 11.000 Leit goufe festgeholl.