Eng Fläch an der Gréisst vun den USA misst mat Beem beplanzt ginn, fir dem CO2 an eiser Atmosphär Meeschter ze ginn.

Dovunner geet eng Schwäizer Etüd aus dem Joer 2019 zum Beispill aus. A Realitéit geschitt awer éischter de Géigendeel. De Vereenten Natiounen no verléiere mir all Joers ëm 10 Milliounen Hektar Bësch, dat entsprécht ongeféier der Gréisst vu Portugal.

Eng australesch Biotech-Start-up planzt elo mat Hëllef vun enger Dron Beem. Den Andrew Walkers ass de CEO vun der Firma "Airseed Technololgy". Mat hirer Dron erreeche si och Plazen, déi soss net sou gutt accessibel sinn an et kënne méi Beem bannent méi enger kuerzer Zäit geplanzt ginn. Den Andrew Walker schätzt, dass esou 25 Prozent méi séier ka geschafft ginn an et géif och 80 Prozent manner kaschten, wann een d'Aarbecht vun der Dron mat traditionelle Methode vergläicht.

Och d'Kapsele selwer si speziell designt, d'Geheimnis läit an der Kapsel ronderëm de Som. Déi sinn aus lokaler Biomass gemaach a sollen de Bam schützen, zum Beispill virun Déieren.

40.000 Beem kéinten esou den Dag geplanzt ginn, d'Dron kann och de Buedem scannen an erkennt verschidden aner Planzenzorten, domadder ka si déi Plaz eraussichen, wou et am meeschte Sënn mécht fir d'Kären ze planzen. Esou wëll ee Monokulturen, Bëscher, déi just aus enger Zort Beem bestinn, verhënneren an och, dass aner Planzen eng Konkurrenz fir déi frësch geplanzte Beem sinn.

Et ginn iwwerall op der Welt vill Projeten an Initiativen, déi sech dem Planze vu Beem verschriwwen hunn. Dës Dron ass just ee Projet. Trotzdeem ass et net direkt een Ersatz fir déi Bëscher, déi virdrun do waren. Bis aus engem Som ee Bam gëtt, deen CO2 banne kann, brauch et dacks Joerzéngten.

Bis elo ass d'Dron réischt an Australien a Südafrika an den Asaz komm. Australien ass virun allem an dëse Méint dacks vun heftege Bëschbränn betraff. 2020 war dat Joer, wou et an der Geschicht vum Kontinent déi schlëmmste Bränn gouf. Milliounen Hektar Bëscher sinn duerch d'Flamen zerstéiert ginn. Dëst Joer gouf et och scho vereenzelt Feier, mee bis elo nach net esou uerg wéi déi Jore virdrun. Ee Grond kéint den Zyklon "Seroja" sinn, deen op der Westküst fir vill Zerstéierung gesuergt huet, mee doduerch ass et awer och manner dréchen an dësem australesche Summer.