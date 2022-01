Eng Email vun der Europäescher Police mécht am Moment den Tour, an där behaapt gëtt, d'Persoun, déi d'Mail kritt, wier als Pedophillen entlarvt ginn.

Am Schreiwes, wat vun "Europol", der "Police Fédérale" aus der Belsch an dem franséische "Ministère de l'intérieur" iwwerschriwwe soll sinn, gëtt d'Persoun drop higewisen, datt si der Pedopornographie, der Pedophilie an anere mat Sex liéiert kriminellen Dote beschëllegt géife ginn. Sollt d'Persoun sech net mellen, wäert den Dossier un d'Medien an un d'Famill weidergi ginn.

Bis ewell gouf et dës Arnaque haaptsächlech am franséisch Raum, ma och scho Leit aus dem Grand-Duché hunn dee Message kritt. Wéi belsch Medien schreiwen, soll een net op dëse Mail äntweren. Déi Onéierlech géifen den Numm vun der fréierer Commissaire-Générale vun der belscher Police notzen, fir un d'Bankdate vun den Affer ze kommen.