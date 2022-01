Dem 57 Joer ale Patient géif et den Ëmstänn entspriechend gutt goen, heescht et vun de Medezinner vun der Uni am Bundesstaat Maryland.

D’Schwäin war gen-technesch verännert, wat erméiglecht huet, dass d’Häerz vum mënschleche Kierper net ofgestouss gëtt. Well de Patient net fir eng konventionell Transplantatioun a Fro komm wier, war dat Experiment seng leschte Chance. D’Medezin-Autoritéit FDA hat deem ganzen och am Virfeld gréng Luucht ginn.