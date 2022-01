Den US-Millionär Robert Durst, dee sech joerzéngtelaang der Justiz entzéie konnt a rezent wéinst Mord verurteelt gouf, ass dout.

Dat huet den Affekot vum Robert Durst confirméiert. Den US-Millionär ass e Méindeg am Alter vun 78 Joer a Kalifornien gestuerwen, sou den Chip Lewis. Den Durst stoung ënnert der Garde vun der Justiz a wier ënner natierlechen Ëmstänn verscheet.

Am Oktober war den Immobilienierwen zu Los Angeles wéinst Mord u senger Frëndin virun iwwer 20 Joer zu liewenslaangem Prisong ouni Sursis verurteelt ginn. Hie gouf schëlleg gesprach, well hien d'Susan Berman ëm Chrëschtdag am Joer 2000 an hirem Haus zu Beverly Hills soll erschoss hunn. Seng Affekoten haten annoncéiert, an Appell ze goen.

Den Durst war ënner anerem u Blosekriibs erkrankt an hat zulescht och nach eng Covid-Infektioun.

2003 stoung den US-Millionär schonn eng Kéier viru Geriicht, well hien zu Galveston am US-Bundesstaat Texas säin Noper 2 Joer virdrun ëmbruecht an zerstéckelt soll hunn. D'Dot wier aus Noutwier geschitt, hie wier a Panik geroden an hätt decidéiert, d'Läich ze zerstéckelen. Den Durst gouf fräigesprach.

Dem Parquet am US-Bundesstaat New York no wollt hien d'Identitéit vum Affer klauen, fir den Ermëttlunge wéinst dem Verschwanne vu senger Fra z'entgoen. Dowéinst war viru kuerzem offiziell eng Klo géint de Robert Durst wéinst dem Verschwanne vu senger Ex-Fra Kathie McCormack Durst am Joer 1982 agereecht ginn. De Fall hat deemools an den USA fir vill Opmierksamkeet gesuergt, well d'Läich vun der deemools 29 Joer aler Fra ni fonnt gouf.

Zu der Uklo am Oktober koum et no ongeplangten Aussoen am Joer 2015 am Kader vun der HBO-Dokumentatioun "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst". Do huet den Durst wéi et schéngt net gewollt eng Aart Geständnes gemaach.

De Multimillionär war sech net bewosst, dass säi Mikro nach u war, wéi hien op d'Toilette gaangen ass a mat sech selwer geschwat huet. Sätz, déi ni fir d'Ëffentlechkeet bestëmmt waren: "Wat der Däiwel hunn ech gemaach? Kloer, ech hu si all ëmbruecht."

Den Durst ass een Dag no der Diffusioun vun der leschter Episod vun der Dokumentatiounsserie an engem Hotelszëmmer zu New Orleans festgeholl ginn.

Hie war den Enkel vun engem Immobiliëris aus Manhattan. Säin Ierf-Undeel gëtt op ronn 100 Milliounen Dollar geschat.