No den Deeglaange schwéieren Onrouen am Kasachstan wéinst den héije Pëtrols- a Gaspräisser, huet d‘Parlament elo een neie Regierungschef designéiert.

Den Alichan Smailow soll als neie Regierungschef d‘Situatioun nees an de Grëff kréien. Dat mellt déi staatlech Tëleeschaîne.

De Smailow war scho virun enger Woch als Interim en place gesat ginn, nodeems déi al Regierung entlooss gi war. Hie war do Vize-Regierungschef a virdrunner och e puer Joer laang Finanzminister.

An de leschten Deeg goufen et iwwer 10.000 Festnamen. Donieft goufen et vill Doudeger a Blesséierter. Eng exakt Zuel konnt awer nach net vun onofhängegen Experte confirméiert ginn.