Bei de Krisegespréicher e Méindeg zu Genf gouf et kee Rapprochement tëscht Russland an den USA.

Béid Länner behaapte sech op hire Positiounen a konnte sech net doriwwer eens ginn, wéi een am Beschte kéint "ofrëschten" an deementspriechend deseskaléieren.

Moskau verlaangt, dass d'USA hir Truppen an hire Waffen aus Europa huelen an dass d'Nato sech net weider an den Osten era vergréissert. Washington verlaangt, dass déi russesch Zaldote vun der ukrainescher Grenz ofgezu ginn.



D'Gespréicher wiere schwiereg awer professionell gewiescht, déifgrënneg a konkret. Sou huet et den amerikanesche Vizeausseminister Wendy Sherman bezeechent. D'USA wiere bereet, fir hir Manöveren an Europa ze limitéieren oder iwwer d'Stationéierung vu Rakéiten ze diskutéieren. Eng NATO-Ost-Erweiderung kéint awer net ausgeschloss ginn, sou heescht et weider.

En Dënschdeg de Moie geet et jo zu Bréissel viru mat Gespréicher am Nato-Russland-Conseil an en Donneschdeg dann zu Wien an der Organisatioun fir Sécherheet an Zesummenaarbecht an Europa.