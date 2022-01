Eng Lëtzebuergerin gouf en Dënschdeg de Mëtteg beim Schlittfueren an Éisträich schwéier blesséiert. Dat mellt déi zoustänneg Tiroler Policedirektioun.

Déi 41 Joer al Fra war an der Gemeng Aachenkirch bei enger Rodelbahn ënnerwee. Am ënneschte Beräich huet si d'Bunn fir d‘Schlitter verlooss an ass dunn op enger rouder Schipist erofgefuer. Do ass si aus bis ewell ongekläerter Ursaach iwwer de rietse Rand vun der Pist erausgefuer an do an engem Bësch an e Bam gerannt. D‘Lëtzebuergerin, déi keen Helm unhat, gouf dobäi schwéier um Kapp blesséiert. D'Fra gouf op der Plaz vun der Piste-Rettung versuergt an du fir déi medezinesch Versuergung an e Spidol op Innsbruck bruecht.