An Hessen ass en Auto, an deem zwou Persoune souzen, an e Séi gefuer, eng Persoun huet net iwwerlieft.

Den 28 Joer ale Chauffer konnt just nach dout am Won fonnt ginn, wéi d'Police e Mëttwoch matgedeelt huet. De 35 Joer ale Bäifuerer konnt sech selwer aus dem Auto retten an huet iwwerlieft.

Zum Ongléck koum et an der Nuecht op e Mëttwoch op enger Landstrooss an der Gemeng Diemelsee. De Won koum riets vun der Spuer of an ass an den Diemelsee gestierzt. Wéid d'Rettungsekippen op d'Plaz koumen, war de Won schonns komplett ënner Waasser.