Iwwer 24 Stonnen no den neiste Reprochë géint den Johnson stoung d'Froestonn mam Premier am Parlament um Programm.

Nodeem bekannt gi war, dass de Boris Johnson am Gaart vun Downing Street matzen an der Pandemie, am Mee 2020, eng grouss Party organiséiert hat, verschwënnt säi Support bei senger eegener Partei, den Tories.

De brittesche Premier huet sech entschëllegt. Do wiere Saache geschitt, déi net an der Rei waren, sou den Johnson, deen erzielt huet, hie wier just 25 Minutten op där Party gewiescht. Hie misst awer fir dee Feeler d'Verantwortung huelen.

De Leader vu Labour Sir Keir Starmer huet dem Johnson seng Demissioun gefrot. Dëse wëll awer, datt d'Enquête iwwer d'Affär ofgewaart gëtt.