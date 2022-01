En Donneschdeg sinn et zéng Joer hier, datt d’Croisièresschëff "Costa Concordia" virun der italienescher Insel Giglio ënnergaangen ass.

32 Mënsche sinn deemools gestuerwen. Déi grouss Tragedie ass, datt d'Katastroph hätt kënne verhënnert ginn. De Kapitän sëtzt nach ëmmer am Prisong.

4.200 Mënsche ware virun engem Joerzéngt um Schëff. Et war op engem Freideg, den 13, wou d’Schëff en Hafen no bei Roum verlooss huet an dono ze no un der Insel Giglio laanscht gefuer ass fir "Moien ze soen".

D’Costa Concordia huet dunn ënner Waasser e Fiels getraff an ass opgeschlitzt ginn. Eréischt no enger Stonn ass evakuéiert ginn. Do virdru goufen d’Leit berouegt, et géif just Problemer mam Elektresch ginn. Dem Wand war et ze verdanken, datt et net méi Affer gouf.

© afp

De Kapitän Francesco Schettino hat net nëmmen de Manöver ze veräntwerten, mä ass och fréizäiteg wärend der Evakuatioun vu Bord gaangen. Hie verbréngt de Joresdag haut an engem Prisong zu Roum. De Schettino war zu 16 Joer Prisong verurteelt ginn. Hie versicht fréizäiteg entlooss ze ginn. Am Prisong studéiert hien Droit a Journalismus.