Den autoritäre Regimm am Kasachstan huet d'Protester mëttlerweil mat Gewalt ënnerdréckt an ënner Kontroll bruecht. De Fluchhafen Almaty geet nees op.

Dëse gouf jo no de schwieren Onroue fir de Public gespaart, dat fir eng Woch. Mëttlerweil géifen och nees all Dag national an international Flich tëscht 8 an 21 Auer fléien, esou d'Autoritéiten am Kasachstan en Donneschdeg. Ënnert anerem déi russesch Truppe goufen wärend dëser Zäit um Fluchhafen ageflunn an och nees ausgeflunn.



Et ass déi éischte Kéier, dass sou e russesche Militärasaz am Kasachstan duerchgezu gouf, fir eben d'Sécherheet am Land nees hierzestellen. Och Zaldoten aus Belarus, Armenien, Tadschikistan a Kirgistan solle beim Opbaue vun der nationaler Sécherheet am Land nees hëllefen.