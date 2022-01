Medien haten dëse Skandal opgedeckt, nodeem den Chatverlaf tëscht engem Proff an enger Studentin verëffentlecht gouf.

Wéi d'Journaliste weider gegruewen hunn, konnte si dës Praktik bei véier weidere Professere feststellen. Déi fënnef hu sech dowéinst viru Geriicht misste veräntweren, ee vun hinnen, e Wirtschaftswëssenschaftler vun der Uni Settat, gouf elo zu 2 Joer Prisong verurteelt. De Prozess vun den anere Proffen ass nach net eriwwer.

An de leschte Jore gouf et ëmmer méi där Fäll, déi public goufen. Meeschtens awer hunn déi betraffe Studentinne sech net offiziell beschwéiert, well se gefaart hunn, datt hire Ruff kéint geschiedegt ginn a si aner Nodeeler dowéinst kéinten hunn, esou marokkanesch Gruppen, déi sech fir Fraerechter asetzen. A sollte si sech offiziell beschwéiert hunn, ass dëst ganz dacks am Sand verlaf.

Marokko huet eréischt 2018 méi haart Strofe wéinst sexueller Belästegung, Mëssbrauch a Mësshandlung agefouert, dat no jorelaangen Debatten. Aktuell ass den Drock op d'Autoritéiten dann och grouss, fir dës méi streng Strofen ëmzesetzen.