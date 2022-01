Op der traureger Nummer 1 steet hei Sambia, e Land, an deem iwwer 1,2 Millioune Mënschen net genuch z'iessen hunn. Dono kommen d'Ukrain a Malawi...

E klenge Verglach: Iwwert d'Flich an de Weltraum vum Jeff Bezos an Elon Musk gouf international 240.000 Mol beriicht an den Online-Medien. Ma iwwert déi humanitär Kris a Sambia, wou 1,2 Millioune Leit Honger leiden, goufen et grad emol 512 Bäiträg. D'Weltraum-Geschichte vun den 2 Milliardäre goufen also 500 Mol méi dacks thematiséiert, wéi d'Hongerkris am südafrikanesche Land.

D'Hëllefsorganisatioun CARE kritiséiert schaarf, dass d'Ëffentlechkeet ze wéineg iwwert de Kampf ëm d'Iwwerliewen an aarme Länner géif matkréien. Weltwäit waren nach de Vereente Natiounen no 235 Millioune Mënschen op der Welt op humanitär Hëllef ugewisen, dëst Joer geet ee vun iwwer 274 Millioune Mënschen aus. An deem Moment géif weltwäit 1 Mënsch vun 28 op humanitär Hëllef ugewise sinn.

Den Direkter vu CARE Lëtzebuerg Frédéric Haupert ënnersträicht, dass Aarmut, Honger a Flucht ëmmer nach ze wéineg medial Opmierksamkeet géife kréien. Méi Siichtbarkeet an de Medie géif d'Aarbecht vun humanitären Organisatiounen erliichteren.

Aarmut an Honger a Sambia gouf am mannsten thematiséiert

D'Auswierkunge vu laanger Dréchent, vum Klimawandel a vu Covid-19 an aarme Länner, si just seele medial opgegraff ginn. Sou dass Sambia op der Plaz 1 ass, vun deene Krise weltwäit, déi am mannste Opmierksamkeet geschenkt kruten.

Direkt hannendrun dann kënnt déi humanitär Kris an der Ukrain. Am Oste vum Land gëtt et zënter méi wéi 7 Joer en arméierte Konflikt. 3,4 Millioune Mënsche sinn op humanitär Hëllef ugewisen.

Op der 3. Plaz ass d'Kris a Malawi. Do kämpfen d'Leit mat den uerge Suitte vun der Klimakris. Extrem an nei Phenomener wéi Tornadoen, Iwwerschwemmungen an extrem Dréchenten triede vill méi op, wéi déi Jore virdrun.

Wat dës Krise matenee verbënnt ass déi prekär Situatioun vu Fraen a Meedercher, esou d'Organisatioun CARE. Si géifen nach manner iessen, wou scho gehongert géif ginn, a wieren och op der Flucht vun Attacken a Menacë méi dacks Affer.

Hei déi traureg Top 10 vun deene Krisenm déi weltwäit am mannsten thematiséiert goufen:

1. Sambia – 1,2 Milliounen Mënschen hunn net genuch z'iessen

2. Ukrain – 3,4 Millioune Mënschen sinn op humanitär Hëllef ugewisen

3. Malawi – 17 Prozent der Bevëlkerung ass staark ënnererniert

4. Zentralafrikanesch Republik – 2,8 Millioune Leit brauchen humanitär Hëllef

5. Guatemala – 2/3 der Bevëlkerung liewe vu manner wéi 1,80 Euro den Dag

6. Kolumbien – 4,9 Millioune Mënsche liewen ënnert der Kontroll vun arméierte Gruppen

7. Burundi – 2,3 Millioune Mënsche sinn op humanitär Hëllef ugewisen

8. Niger – 1,8 Millioune Kanner brauchen Liewensmëttelhëllef

9. Simbabwe – 5,7 Millioune Mënsche feelt et un Iessen

10. Honduras – 2,8 Millioune Mënschen sinn op humanitär Hëllef ugewisen

*Zënter 6 Joer analyséiert den internationalen Medienobservatiounsdéngscht Meltwater fir CARE méi wéi 1,8 Milliounen Online-Artikelen, genee sou wéi och dëst Kéier nees iwwert e Joer gekuckt. Hei gëtt sech op Artikelen gestëtzt, déi op arabesch, englesch, franséisch, däitsch oder spuenesch geschriwwe goufen. Op enger Lëscht vun 41 humanitär Krisen, goufen déi 10 erausgesicht, iwwert déi am mannste medial beriicht gouf.