Gesprach gouf dës bis ewell eemolegt Urteel am Prozess ëm Staatsfolter a Syrien vum Koblenzer Oberlandesgericht.

De Riichter huet den 58 Joer alen Anwar R. wéinst Verbrieche géint d'Mënschlechkeet, 27-fache Mord, Folter a weider Delikter fir schëlleg gesprach. De Beschëllegte war fréiere Mataarbechter vum syresche Geheimdéngscht ënnert dem Baschar al-Assad a soll d'Leedung vun engem Prisong gehat hunn.

Mënscherechtsorganisatioune schwätze vun engem historesch wichtegen Urteel, esou zum Beispill de Chef vun Human Rights Watch op enger Pressekonferenz en Donneschdeg zu Genf. Amnesty International Däitschland schwätzt vun engem "historesche Signal am weltwäite Kampf géint d'Stroflosegkeet". Weider Prozesser an Däitschland, ma och an aner Länner, missten elo dem Beispill suivéieren, esou d'Aschätzung vu villen Organisatiounen.

Ënnert dem Kommando vum Ugeklote goufen am berüchtegten Al-Khatib-Prisong an der syrescher Haaptstad Damaskus tëscht Abrëll 2011 a September 2012 op d'mannst 4.000 Prisonéier geschloen a mat Elektroschocke gefoltert. Vill vun deene sinn duerch d'Mësshandlungen ëm d'Liewe komm.

Ronn 80 Affer, déi iwwerlieft hunn, hunn och am Prozess als Zeien ausgesot, dat obwuel d'Angscht vis-à-vis vum syresche Regimm grouss ass.