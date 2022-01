Eng Aktioun vum aktivistesche Kënschtlerkollektiv "Zentrum für politische Schönheit" (ZPS) géint déi däitsch AfD hat am Oktober fir Schlagzeile gesuergt.

Aktiviste vum "Zentrum für Politische Schönheit" hate sech als Flyerservice ausginn a kruten déi rietspopulistesch AfD dozou, hinnen den Optrag fir hir Walflyeren ze ginn. Hir Flyeren, fir déi si ee verhältnesméisseg bëllege Präis bezuelt haten, krut d'Partei awer ni. Amplaz sinn d'Flyere vum fiktiven "Flyerservice Hahn" a Poubellen oder a Schreddere verschwonnen.

Den Hannergrond zu der Flyer-Aktioun fannt Dir hei.

Elo gouf et an engem Atelier an an enger Wunneng am Zesummenhang mat der Aktioun Perquisitioune vum Staatsschutz vum Berliner Landeskriminalamt. Dat huet d'Police en Donneschdeg bestätegt.

Die erste Amtshandlung des neuen R2G-Senats in Berlin: Wohnungen von Künstlern durchsuchen.

Ein schwarzer Tag für die Kunstfreiheit in Deutschland.



Bitte werdet Kompliz:innen und setzt euch mit uns gemeinsam auf die Anklagebank: https://t.co/2WAfuRPcjO pic.twitter.com/fwd16BW2Yh — Politische Schönheit (@politicalbeauty) January 13, 2022

Bei der Razzia hunn d'Polizisten ënnert anerem Datenträger saiséiert. Als Grond fir d'Perquisitiounen huet d'Police e Verdacht op d'Fälschung vun Donnéeën am Zesummenhang mat der Aktioun genannt. Den "Zentrum für Politische Schönheit" huet an de soziale Medien op d'Perquisitioune reagéiert. Et wiere Virwërf, déi wuel net emol fir eng Uklo géingen duergoen. D'Perquisitioune wieren en Ugrëff op d'Konschtfräiheet, esou den ZPS.