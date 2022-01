E Schlëssel fir de Coffre-fort hat en net: An Däitschland gouf e Mann festgeholl, dee geklaute Saachen an Drogen dobäi hat. De Chauffer war stutzeg ginn.

De presuméierte Kriminellen hat wuel net nogeduecht, wéi hie sech mat engem warscheinlech geklaute Safe an en Taxi gesat huet. Well dat ongewéinlecht Gepäck dem Taxichauffer lusch virkoum, huet hien ënnert dem Virwand, engem Kolleeg unzeruffen, de Passagéier der Police gemellt. Wärend dem Tour huet hien hinnen ëmmer rëm matgedeelt, wou si grad dru wieren.

Wéi d'Police den Taxi schlussendlech gestoppt hat, hu si de 27 Joer ale Gaascht kontrolléiert. Nieft dem Coffre-fort, fir deen de Mann kee Schlëssel hat, hunn d'Beamte weider geklaute Géigestänn an Droge fonnt. Hie gouf provisoresch festgeholl. Well et awer kee Grond fir e Mandat d'arrêt gouf, koum hie rëm op fräie Fouss. Him dreet elo eng Prozedur viru Geriicht.