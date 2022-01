Nodeems och op de Mëllechverpackungen an Däitschland muss d'Haltungsform drop stoen, hu vill Bëlleg-Discounter decidéiert, "besser" Mëllech ze verkafen.

De Grond: ëmmer méi Mënsche leeë Wäert op d'Wuel vun den Déieren. Dat beweegt zemools d'Supermarchéë vu bëllege Chaînen dozou, ëmzedenken a schrëttweis Mëllech aus manner déieregerechter Haltung aus hire Regaler ze huelen.

No Edeka a Lidl hunn en Donneschdeg och Aldi Nord an Aldi Süd annoncéiert, an Zukunft op déi Mëllech ze verzichten, déi just dem Minimum vun de gesetzlechen Ufuerderungen an der Déierenhaltung entsprécht. Bis 2024 wëll ee sech ganz ëmgestallt hunn op d'Haltungsformen 3 a 4. Aktuell ginn aus där Haltung just 25 Prozent vun der Mëllech aus Aldi-Eegeproduktioun ugebueden, en éischt Zil si 40 Prozent bis 2023.

E Mëttwoch hat Lidl ugekënnegt, an Zukunft 65 Prozent vun hirem Mëllechsortiment aus den Haltungsstufen 3 a 4 unzebidden. Edeka an Netto haten en änleche Message uganks der Woch erausginn.

Hannergrond: Vill grouss Liewensmëttelhändler an Däitschland haten an de leschte Wochen annoncéiert, bis zum Joreswiessel just nach Fleeschproduiten aus der Haltungskennzeechnung 4 anzeféieren, änlech wéi elo bei der Mëllech a Mëllechproduiten.

An Däitschland ginn et 4 Haltungsstufen:

1: Stallhaltung

2: Stallhaltung plus

3: Ausseklima

4: Premium

Domat huet de Consommateur d'Méiglechkeet, beim Akafen op den éischte Bléck z'erkennen, wéi héich den Niveau vum Déierewuel bei der Haltung ass.