Praktesch zwee Drëttel vun de Corona-Patienten, déi nei op den Intensivstatiounen opgeholl ginn, sinn net geimpft.

Dat ass d'Resultat vun enger Etüd vum RKI an der Vereenegung vun Intensivmedezinner (DIVI). Deemno ware vu knapp 9.000 Patienten op der Intensivstatioun, bei deenen den Impfstatus bekannt war, 62 Prozent net geimpft.

10 Prozent haten en net-vollstännegen Immunschutz (nees gesond an ouni Impfung, respektiv deelweis immuniséiert), 28 Prozent ware komplett geimpft oder krute souguer schonn e Booster.

D'Datë goufen am Zäitraum tëscht dem 14. Dezember 2021 an dem 12. Januar 2022 gesammelt. RKI an DIVI betounen, dass d'Auswäertung vun deenen Daten an dëser Form net gëeegent wieren, fir d'Wierksamkeet vun der Impfung anzeschätzen. Dofir misste se ënnert anerem an e Rapport mat der Entwécklung vun der allgemenger Impfquot vun der Populatioun an Däitschland gesat ginn, esou déi 2 Organisatiounen. An anere Wierder: Nëmme bësse méi wéi e Véierel vun de Leit op den Intensivstatioune si geimpft, obwuel a ganz Däitschland 72,3 Prozent, also bal 3 Véierel, komplett geimpft sinn.

72 Prozent vun de Leit op den Intensivstatioune sinn dogéint net komplett geimpft, obwuel dëse Grupp am Moment manner wéi 28 Prozent vun der Gesamtpopulatioun an Däitschland ausmécht.