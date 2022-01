En Donneschdeg ass an Australien zu Onslow am Weste vum Land den Hëtztrekord egaliséiert ginn: 50,7 Grad.

Och an zwou weider Uertschafte goufen iwwer 50 Grad gemellt. Deemno war et dee wäermsten Dag an der Geschicht vum Land zanter dem 2. Januar 1960. Demools goufen zu Oodnadatta och 50,7 Grad gemooss.

E Bléck op d'Statistike weist dann och, wéi aussergewéinlech dës Temperature sinn. Normalerweis sinn ëm dës Joreszèait zu Onslow ëm déi 36 Grad.

Och déi nächst Deeg soll et weiderhi waarm bleiwen an de Rekord kéint esouguer nach geknackt ginn.



Ma net nëmmen an Australien ass et den Ament aussergewéinlech waarm, ma och a Südamerika. Esou goufen e Mëttwoch 44 Grad an Argentinien gemooss.