Wärend der Pandemie krute si Applaus: d'Fleegepersonal. Ma e bessere Salaire oder besser Aarbechtskonditioune wiere méi néideg.

Eng schlecht Bezuelung, eng héich Belaaschtung an ze wéineg Zäit: Enger neier Etüd no géinge 40 Prozent vun de Fleeger driwwer nodenken, de Beruff opzeginn. Dat sot d'Cheffin vun der Däitscher Beruffsfederatioun fir Fleegeberuffer, en Donneschdeg zu der Etüd "Altenpflege im Fokus", déi de Verband zesumme mam "Altenpflege-Fachverlag" Vincentz Networj initiéiert hat.

Tëscht dem August an dem September 2021 wieren dofir eng 686 Beschäftegter an der stationärer Fleeg befrot ginn. Gläichzäiteg gëtt ëmmer rëm kritiséiert, datt dacks wichteg Informatiounen zu der Qualitéit vu Fleegeheimer ënner Verschloss bleiwen a Verbraucher esou Informatiounen virenthale ginn, déi wichteg fir de Choix vun engem Heem wieren.

Experten no kéinten eng 500.000 Fleeger bis 2030 feelen. An den zwee Joer Pandemie wier de Personalmanktem souguer nach méi schlëmm ginn. Esou bleift och ëmmer manner Zäit fir d'Bewunner vun den Heemer. Eng 67 Prozent vun de Befrote géingen der Etüd no eng berufflech Verännerung plangen. Entweder iwwer eng méi héich Qualifikatioun an der Fleeg, engem Studium oder engem Wiessel vum Employeur.

Méi Fleeger an der Fleeg vun ale Leit ze halen oder nei ze gewannen, géing 90 Prozent vun de Meenungen no nëmme funktionéieren, wa méi Personal agestallt géing ginn. Duerfir fuerdert d'Beruffsfederatioun fir Fleegeberuffer eng ganz Rëtsch u Mesurë wéi méi Personal, besser Salairen an eng Reform vun der Fleegeversécherung.

Och de Patienteschutz fuerdert e Konzept, dat un d'Zukunft ugepasst an attraktiv ass, fir d'Mënschen am Beruff ze halen. Et misst ee sech awer och bewosst sinn, datt déi, déi drënner leiden, virun allem déi 820.000 Bewunner vun Heemer an déi iwwert eng Millioun Mënschen, déi doheem vun engem ambulanten Déngscht versuergt ginn, sinn.