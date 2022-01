Wéinst Reprochë vu sexuellem Mëssbrauch vu Mannerjärege géint de Prënz Andrew huet de Buckingham Palace drastesch Schrëtt decidéiert.

Net nëmmen huet d'Queen Elizabeth II. hirem Bouf d'militäresch Titelen entzunn, ma hie krut och seng kinneklech Parrainage ofgeholl.

De Prënz Andrew hat sech schonn 2019 aus der Ëffentlechkeet zeréckgezunn, awer et war bis ewell just vun enger temporärer Paus rieds. Dat, nodeems hien an de Mëssbrauchsskandal ronderëm de Jeffrey Epstein verwéckelt gouf.

Am Prozess wäert sech den zweeteelste Jong vun der brittescher Kinnigin als private Bierger veräntwerten, sou de Buckingham Palace en Donneschdeg.