Enger Etüd vu Fuerscher vun der Oregon State University no verhënnere bestëmmte Cannabis-Bestanddeeler, dass de Coronavirus a mënschlech Zellen andréngt.

Virun iwwer engem Joer koumen déi éischt Covid-19-Impfstoffer, Medikamenter ginn et bis ewell awer nach net esou vill. Elo hunn US-Fuerscher eng weider Behandlungsform entdeckt, eng mat Cannabinoiden. Dës Therapieform soll hirer Etüd no effektiv sinn a wierken.

Eng Covid-Infektioun mat Hëllef vu Cannabis verhënneren, ass deemno guer net esou onwarscheinlech. Dëst war jo scho ganz am Ufank vun der Pandemie behaapt, awer nach net beluecht ginn. D'Fuerscher vun der Oregon State University hunn erausfonnt, dass d'Cannabinoide verhënneren, dass de Virus an d'Zellen andrénge kann an ee sech esou net kann infizéieren. D'Saieren CBGA (Cannabigerolsaier) a CBDA (Cannabidiolsaier) sollen de Spike-Protein bannen an esou kann de Sars-CoV-2 net an de mënschlechen Enzym ACE2 an der Zellmembran geroden. Dat geet aus dem Bericht vun de Fuerscher ervir, deen am "Journal of Natural Products" verëffentlecht gouf.

E Virdeel vun de Cannabinoiden ass, dass se wäit verbreet sinn a liicht verfügbar sinn. D'Cannabinoidsaiere sinn am Hanf an a villen Hanfextrakten erëmzefannen, esou de Chef vum Fuerschungsgrupp Richard van Breemen. Am Géigesaz zum bekannten Tetrahydrocanabinol (THC) si CBGA a CBDA net psychoaktiv. Si gi gutt verdroen a si sécher, esou d'Fuerscher. Si betounen awer, dass Cannabinoiden eleng am Kampf géint de Coronavirus net duerginn. Nëmmen a Kombinatioun mat enger Impfung mécht zum Beispill eng Therapie mat Cannabis-Ueleg Sënn.

An der Etüd gouf bis elo och just d'Alpha- an d'Beta-Variant vum Coronavirus ënnersicht. D'Daten hätte gewisen, dass CBDA an CBGA géint béid ënnersichte Variante wierksam sinn, sou nach de van Breemen. D'Fuerscher hoffen elo, dass dës Behandlungsmethod och bei anere bestoenden an zukünftege Variante kann ugewannt ginn.