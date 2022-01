Landeswäit huet d'Schoulpersonal a Frankräich hirer Roserei Loft gemaach. Si reprochéieren der Regierung Chaos am Corona-Management.

All Dag klëmmt d'Zuel vun den Neiinfektiounen a Frankräich a wéi d'Corona-Mesuren an de Schoule gehandhaabt ginn, géif net hëllefen, soe franséisch Enseignanten an hunn dowéinst landeswäit gestreikt. Am Ganzen haten 11 Gewerkschaften zum Streik opgeruff. De Bildungsminister Jean-Michel Blanquer an d'Regierung hätten eng chaotesch Situatioun verursaacht. Ronn 75 Prozent vum Léierpersonal an de Grondschoulen huet sech de Gewerkschaften no um Streik bedeelegt.

Dem Inneministère no waren eng 78.000 Mënsche bedeelegt.

D'Regierung huet reagéiert a stellt 5 Milliounen FFP2-Masken zum Schutz virum Coronavirus zur Verfügung, sou de Blanquer no engem Treffe vu bal 3 Stonne mam Premierminister Jean Castex an de Vertrieder vun de Schoulgewerkschaften.

Déi Betraffen hunn dës Annonce begréisst, et wier net fir näischt gestreikt ginn. D'FFP2-Maske sollen an éischter Linn un d'Schoulpersonal an der Precoce verdeelt ginn, wou Kanner tëscht 3 a 5 Joer keng Maske mussen un hunn.

D'Corona-Virschrëften an de Schoulen hunn zanter dem Enn vun der Chrëschtvakanz a Frankräich schonn 3 Mol geännert. Vill Schouldirektere an Enseignanten hu sech beschwéiert, dass si eréischt a leschter Minutt iwwer Ännerungen informéiert ginn. Zanter Ufank vum Joer gouf decidéiert, dass keng Schoul zougemaach gëtt, och wann e puer Kanner positiv getest gi sinn. Ass e Fall confirméiert, mussen d'Klassekomerode sech an den nächsten Deeg e puer Mol doheem testen. Den Asaz vu Loftfilteren a Klassesäll géing kaum an der Ëffentlechkeet diskutéiert ginn.