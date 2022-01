Bei engem Zuchaccident an Indien sinn néng Mënschen ëm d'Liewe komm. Dräi vun hinne wieren am Spidol verstuerwen. 36 weider Persoune wiere blesséiert ginn.

Et wier dat éischt gréissert Zuchaccident an Indien zanter knapp dräi Joer. Bei engem Ongléck en Donneschdeg sinn zwielef Zuchwaggonen entgleist an dräi komplett ëmgekippt. Dem indesche Minister fir d'Bunn no géinge éischt Analysen op eng technesch Pann beim Zuch hindeiten. D'Famillje vun den Affer wäerten eng Indemnitéit kréien.

Fréier goufen et dacks Accidenter mat Zuch, zanterdeem d'Bunn awer eng Rei Sécherheetsmesuren agefouert huet, sinn dës méi seele ginn. Dat indescht Zuchnetz gehéiert zu de gréisste vun der Welt. D'Land ass mat méi wéi 1,3 Milliarden Awunner och dat zweet Land mat der gréisster Bevëlkerung op der Welt.