E Grupp Demonstranten hat sech en Donneschdeg den Owend fir e "Spadséiergang" Rendez-vous virun der Dresdner Universitéitsklinik ginn.

D'Police konnt d'Demonstratioun ënnerbannen a krut dobäi iwwerraschend Verstäerkung. E Grupp Medezinstudenten a wäisse Kittelen hu sech virum Gebai positionéiert. Si hu Schëlder viru sech gehale mat Opschrëfte wéi "Impfen statt Schimpfen" a "Keine Macht den Rücksichtslosen". Ma och si riskéieren elo eng Geldstrof ze kréien.

De Ministerpresident vu Sachsen Michael Kretschmer huet de Medezinstudenten vun der TU Dresden fir hir Aktioun Merci gesot. Et wier e kloert a wichtegt Statement, heescht et vum CDU-Politiker op Twitter.

Ein klares und wichtiges Statement der Studierenden der @Medizin_TUD. Danke! Sie erleben täglich, dass nicht Maßnahmen gegen das Virus das Problem sind, sondern das Virus selbst. #Impfen schützt und entlastet die Krankenhäuser. #ImpfenStattSchimpfen #DD1301 #CoronaSN pic.twitter.com/Ljl2VegXAu — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) January 14, 2022

Trotz der gutt gemengter Géigenaktioun ass d'Police deels och géint d'Medezinstudente virgaangen. Hir Aktioun war nämlech net ugemellt an dat heescht, et stellt e Verstouss géint déi aktuell Corona-Reegelen duer. Den Ament sinn a Sachsen just Gruppéierunge vu maximal 10 Persounen erlaabt. Dass d'Beamte sech Medieberichter no och sollen dru gestéiert hunn, dass d'Studenten a wäisse Kittelen waren an domat géint d'Uniformsverbuet verstouss hunn, dementéiert d'Dresdner Police.

Das Uniformierungsverbot steht nicht in Rede. Während des Einsatzes wurden deutlich über 200 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die #CoronaSN-Notfall-Verordnung eingeleitet, darunter auch gegen 22 Teilnehmer einer Protestaktion auf der Blasewitzer Straße. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) January 13, 2022

Wärend dem Asaz goufen d'Identitéite vun iwwer 200 Persoune kontrolléiert a Verfaren ageleet, well géint déi sächsesch Corona-Noutfallveruerdnung verstouss gouf. Donieft goufen et 3 Plainte wéinst Beamtebeleidegung a 3 weiderer wéinst Widderstand géint e Beamten.