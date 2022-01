Nodeems hie mat senger Fuerderung no Schuedenersatz gescheitert ass, versicht de Spender Elden säi Gléck elo nach eng Kéier viru Geriicht.

Am Januar gouf seng Klo géint d'Band ofgewisen. Ma de Riichter huet him allerdéngs d'Méiglechkeet ginn, seng Virwërf ze änneren an dann nach emol viru Geriicht z'erschéngen. An dat huet den 31 Joer alen Elden och gemaach, wéi verschidden auslännesch Medien a Reuters mellen.

De Spencer ass jo wéinst "Kannerpornografie" viru Geriicht gezunn. Hie war 4 Méint al, wéi d'Foto vun him gemaach gouf an duerno op de Cover vum Album "Nevermind" koum. Him no wier d'Weise vu sech als plakege Puppelchen eng Duerstellung vu Kannerpornografie a géif géint US-Recht verstoussen. Och hätte seng Elteren, déi 200 Dollar fir d'Foto kruten, ni schrëftlech zougestëmmt, datt d'Foto dierft publizéiert ginn, sot de Mann an engem Interview mat CBS.

Dowéinst hat den Elden op d'mannst 150.000 Dollar Schuedenersatz vun all Persoun gefuerdert, déi ugeklot gouf. Dëst wieren d'Ex-Memberen Dave Grohl a Krist Novoselic, dem Kurt Cobain seng Fra Courtney Love, de Fotograf Kirk Weddle an d'Vertrieder vun der Plackefirma. Dat mam Reproche, "wëssentlech kommerziell Kannerpornografie verbreet, besiess a vermaart" ze hunn. Duerch d'Foto um Nirvana-Album wiere seng Identitéit a säin Numm ëmmer mat der "kommerzieller sexueller Ausbeutung" verbonnen, sou den 31 Joer ale Mann.

Nach virun e puer Joer huet de Spencer Elden sech selwer medial inzenéiert, wéi hien de Cover, just mat enger Schwammbox, nogestallt huet.