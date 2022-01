Et ass nach e Rätsel, wisou d'Déieren am Waasser ëmkommen. Bis ewell goufen an der leschter Woch 31 Tonnen doudeg Déieren agesammelt.

Dat huet de Landschaftsministère vu Mecklenburg-Vorpommern matgedeelt. Wisou d'Déieren am Jasmunder Bodden, engem ofgetrennte Gewässer vun der Ostsee, stierwen, ass nach net gewosst. Aktuell lafen Analysen a Waasserprouwe gi geholl. D'Autoritéite wëllen d'Situatioun déi nächst Deeg och weider am Bléck halen. Esoulaang net kloer wier, wat lass wier, sollen d'Leit keng Fësch aus dem Bodden iessen an och probéieren, d'Hausdéiere vun de Kadaver ewechzehalen, heescht et vun den Autoritéiten.