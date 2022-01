De Mali, eent vun de sougenannte "Pays cible" vun der Lëtzebuerger Kooperatioun stécht déif an der Kris.

No engem duebele Putsch huet d'Militär decidéiert, geplangt fräi Walen ëm 5 Joer no hannen ze réckelen. Als éischt huet d'West-Afrikanesch Wirtschafts-Unioun mat ganz haarde Sanktioune reagéiert. Den Ament préift och d'Europäesch Unioun, wéi ee mat der Junta ëmgoe soll. Wirtschaftlech, awer och militäresch. Ënner anerem kéint d'europäesch Ausbildungsmissioun vun der lokaler Arméi, bei där och Lëtzebuerger Zaldoten engagéiert sinn a Fro gestallt ginn.

Déi haart Sanktioune vun de westafrikaneschen Nopeschstaaten gräifen. Grenze sinn zou. Gelder agefruer. An och d'Nuebelschnouer, duerch d'Loft, mat Paräis ass schonn ënnerbrach. D'Leit ginn op d'Strooss. Ënner anerem haut an der Haaptstad Bamako. Fir géint den Internationalen Drock ze manifestéieren. Waasser op d'Millen vun der Militär-Junta.



D'Situatioun ass extreem komplex. Dat bestätegt och de Vizepremier François Bausch, deen en Donneschdeg a senger Funktioun als Arméisminister u engem informellen Europäesche Conseil zu Brest deelgeholl huet. D'Suerge vun den Europäer sinn duebel: Iwwert den demokratesche Prozess eraus beonrouegt virop de Fait, datt déi russesch Privat-Mercenairë vum Grupp Wagner am Numm vum Kampf géint den Terrorismus, d'Militär-Junta ënnerstëtzen.

"Déi nächst Wochen ginn decisiv. Mir mussen natierlech wëssen, datt de Mali an d'Sahelzon en enormen Enjeu fir d'Europäesch Unioun sinn. Well wann de Mali sech komplett géing destabiliséieren, dann hätt dat Konsequenze fir d'Länner ronderëm. Bis an de Senegal. An dat ass vis-à-vis vun Europa. Dir kënnt iech virstellen, wat fir e Misär souwisou schonn an deene Länner ass. Wann der do och nach géift Biergerkrich kréien, da kréie mer Flüchtlingsstréim, déi enorm ginn," sou d'Warnung vum François Bausch.

"Mir sinn am kale Krich", sou de Vizepremier weider. Mat Bléck op Moskau. Stéchwuert: Hybride-Krichsféierung. Europa destabiliséieren.

De Minister huet eng fir Enn vum Mount geplangte Visitte op Bamako ofgesot. Eigentlech sollt de François Bausch do nieft politesche Vertrieder och d'Lëtzebuerger Zaldoten um Terrain besichen. Zwee Mann sinn an enger UN-Missioun engagéiert, déi haut vun der zoustänneger Chamber-Kommissioun emol nach verlängert gouf. Lëtzebuerg ënnerstëtzt do iwwert GovSat, d'Kommunikatioun vun den UN-Truppen. Weider 21 Lëtzebuerger Zaldoten sinn an enger europäescher Missioun engagéiert, fir Zaldoten vun der Arméi vum Mali auszebilden.

Missiounen, déi deels haut vun europäesche Politiker a Fro gestallt ginn.

"Ech géing et elo awer net gutt fannen, wa mer géingen Hals iwwer Kapp soen: Dann zéie mer eis einfach zeréck. Dat maach sinn, datt dat zu engem gewëssenen Ament villäicht kënnt, on verra. Mir wëllen jo net eppes maachen, wou mer keng Perspektiv gesinn. Mir musse just wëssen, datt dat Dote fir Europa strategesch e ganz, ganz wichtege Raum ass," sou de Minister weider.



Europa hätt wierklech en Interêt, datt sech d'Sahel-Zon global, net destabiliséiert.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué par : Direction de la défense

A l'occasion de la réunion de la commission sécurité intérieure et défense de la Chambre des députés, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, a annoncé le report de sa visite de travail au Mali, initialement prévue du 31 janvier au 3 février 2022 en raison de la situation politique et sécuritaire extrêmement préoccupante au Mali.

Suite à l'annonce du gouvernement de transition d'une extension de la durée de la transition à quatre ans et de l'annulation des élections en février 2022, le Vice-Premier ministre a eu des entretiens avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, ainsi que plusieurs de ses homologues à l'occasion du conseil informel des ministres de la Défense, qui s'est tenu les 12 et 13 janvier à Brest. La décision finale de reporter la visite de travail a été prise suite à ces consultations.

« Au niveau politique, le gouvernement de transition ignore ses propres engagements et essaie de se tenir au pouvoir pendant quatre ans encore. » a déclaré le ministre lors de la commission parlementaire. Et de souligner : « Or notre objectif primaire doit être de combattre le terrorisme et d'appuyer le Mali à retrouver aussi rapidement que possible une gouvernance constitutionnelle, démocratique, inclusive et durable. »

François Bausch a également évoqué la présence avérée de mercenaires russes qu'il juge extrêmement préoccupante au vu du risque d'exactions contre la population.

« Je suis d'accord pour maintenir nos engagements militaires pour l'instant, mais il faut être prêt à réévaluer la situation à tout moment et surtout, il faut que nous continuons à maintenir tous les canaux de communication ouverts avec le gouvernement en place » a conclu le ministre de la Défense.