Hie géif et besser fannen, wann handicapéiert Kanner a spezialiséierten Etablissementer betreit ginn, amplaz mat anere Kanner an enger normaler Schoul.

D'Staatssekretärin fir handicapéiert Persounen Sophie Cluzel fuerdert eng ëffentlech Entschëllegung. A Frankräich steet de rechtsextreme Kandidat fir d'Presidentiellen Eric Zemmour staark an der Kritik nodeems e sech op Twitter iwwert "d'Inclusiouns-Obsessioun" an der Schoul ausgelooss huet, déi zu Laaschten vun de Kanner an den Enseignanten géif goen. Besser wier et handicapéiert Kanner a spezialiséierten Etablissementer ze betreien amplaz se mat anere Kanner ze mëschen.

Antëscht ass de Zemmour schonn zréckgeruddert an huet deen Tweet schéngs och geläscht. An engem aneren Tweet schwätzt sech de kontestéierte Politiker och fir "homogene Klassen" aus, datt déi staark Schüler also net méi vun schwaache géifen ausgebremst ginn. Eltere vu Schüler déi stéieren oder dacks feelen. sollen d'Kannergeld gestrach kréien.