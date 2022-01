No engem Vulkanausbroch an engem Tsunami hu sech am Inselstaat Tonga am Südpazifik misse vill Mënschen a Sécherheet bréngen.

Wéi lokal Medie mellen goufen eng Rei Haiser iwwerschwemmt. Och aner Pazifikstaaten, dorënner Neiséiland, Fischi, Vanuatu an Australien hunn och Tsunami-Warnungen erausginn. De Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai läit op enger onbewunnter Insel, ronn 65 Kilometer vun der Haaptstad vum Tonga ewech. E war schonn e Freideg ausgebrach, eng Tsunami-Warnung war awer kuerz drop nees zeréckgezu ginn. D'Eruptioun e Samschdeg huet 8 Minutte gedauert a war esou staark, dass een et och 800 Kilometer wäit ewech op de Fidschi-Inselen héieren huet.