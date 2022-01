Am US-Bundesstaat Texas goufe véier Persounen an enger Synagog als Geisel geholl. D'Situatioun wier awer elo nees ënner Kontroll.

All d'Geisele sinn a Sécherheet, huet de Gouverneur Greg Abbott op Twitter matgedeelt.

Prayers answered.



All hostages are out alive and safe. — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 16, 2022

Medieberichter no hat en arméierte Mann wärend engem Gottesdéngscht an der Synagog an enger klenger Stad net wäit fort vun Dallas Leit menacéiert a si stonnelaang als Geisele geholl. De Rabbi an dräi weider Leit koumen ouni Blessurë fräi. De presuméierten Täter ass gestuerwen, wou d'Police d'Synagog gestiermt huet. Hien hat ënnert anerem behaapt, Bomme ronderëm d'Synagog verstoppt ze hunn.

Hien hat gefuerdert, dass eng pakistanesch Wëssenschaftlerin, déi an den USA am Prisong sëtzt, nees fräigelooss gëtt. Wéinst versichtem Mord an engem arméierten Ugrëff op US-Bierger am Afghanistan muss si zanter 2010 eng laang Prisongsstrof ofsëtzen.