An der Ukrain trëtt e Sonndeg d'Flicht a Kraaft, d'Landessprooch an den nationale Printmedien ze benotzen.

Dat gëllt fir all iwwerregional Zeitung an Zäitschrëft, fir déi ukrainesch Sprooch ze stäerken an dat Russescht an den Hannergrond ze réckelen. Russesch Ausgabe sinn zwar net verbueden, awer parallel dozou muss ebe vun e Sonndeg un och ëmmer eng ukrainesch Variant a gläichem Ëmfang gedréckt ginn. Wirtschaftlech gëllt dat fir vill Verläg awer als net rentabel.

Zil ass et, dass déi russesch Sprooch am ëffentleche Raum net méi sou dominant soll sinn.