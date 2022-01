Bis Mëtt Mäerz soll et eng Iwwergangsphas ginn. Duerno kéinten Ongeimpfter mat enger Strof vu bis zu 3.600 Euro rechnen.

An Éisträich huet déi konservativ-gréng Regierung ronderëm de Bundeskanzler Karl Nehammer e Sonndeg en éischte Gesetzesentworf fir d'Impfflicht virgestallt, déi Ufank Februar fir Leit iwwer 18 Joer soll kommen.

Net impfe musse sech schwanger Fraen a Leit, deenen eng Impfung aus medezinesche Grënn net ugerode gëtt. Leit, déi de Covid haten, musse sech och sechs Méint laang net impfe loossen. Bis Abrëll soll et awer nach daueren, bis all dës Exceptiounen am Register erfaasst sinn.

Am Laf vum Mäerz kéint eng feelend Covid-Impfung zum "Kontrolldelikt" ginn. Wann et zum Beispill bei enger Verkéierskontroll opfält, datt eng Persoun net geimpft ass, ka mat enger Strof tëscht 600 an 3.600 Euro rechnen.

Schonn d'nächst Woch Donneschdeg kéint dat neit Gesetz am Nationalrot gestëmmt ginn. Dofir geet eng einfach Majoritéit duer - mat de Stëmme vun de Regierungsparteien ÖVP an de Grünen wiere scho genuch Votten erreecht.

E Samschdeg sinn zu Wien nees Zéngdausende Mënsche géint d'Impfflicht op Strooss gaangen. Eng Rei Leit goufe festgeholl, well si zum Beispill géint d'Maskeflicht verstouss hunn oder den Hitlergruß gewisen hunn.