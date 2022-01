E ganzt Méifamilljenhaus huet missen an Däitschland evakuéiert ginn, nodeems Toilettëpabeier a Brand gerode war.

An engem Buedzëmmer um éischte Stack huet et gebrannt. Séier war d'Feier geläscht. Nodeems d'Pompjeeën d'Wunneng eng Kéier gutt duerchgelëft haten, konnten d'Leit nees eran.

Et ass nach net kloer, wéi den Toilettëpabeier Feier fänke konnt. Op alle Fall huet d'Police an der Wunneng eng geréng Quantitéit Cannabis fonnt a saiséiert. Ob et en Zesummenhang tëscht dem Brand an den Droge gëtt, gouf net matgedeelt.