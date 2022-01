Vun 2013 bis 2020 huet hien am Mali regéiert, bis et zu engem Putsch koum. Do virdru war de Keita Ministerpresident ënnert dem President A. Oumar Konare.

E Sonndeg ass hien am Alter vu 76 Joer bei sech Doheem verscheet. Iwwert d'Doudesursaach ass bis ewell näischt gewosst. Bannent de leschten 2 Joer goufen et 2 Militärputschen am Mali. Eng éischte Kéier am August 2020 ënnert der Leedung vum Kolonell Assimi Goita, wéi de Keita nach President war. Eng zweete Kéier du lescht Joer. Am Mee 2021 huet sech de Goita selwer zum Iwwergangspresident ernannt. Zanter 2012 gëllt d'politesch Situatioun am Mali als relativ instabil. Eng vun den Ursaachen dohannert ass déi dschihadistesch motivéiert Gewalt.